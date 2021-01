DIRETTA Verona-Napoli | segui la partita LIVE

(Di domenica 24 gennaio 2021) Alle ore 15 si accendono le luci sullo Stadio Bentegodi, l’Hellas di Juric ospita ildi Gattuso per la 19^ giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Juventus in Supercoppa, per ilè tempo di ritrovare certezze sul campo. La buona notizia è il recupero di Victor Osimhen che compare anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sscnapoli : ?? | #VeronaNapoli sarà diretta dall’arbitro Fabbri di Ravenna ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Verona-Napoli, ultima del girone di andata per gli a… - CalcioNapoli24 : - RumoreLuca : RT @JWS_Italia: ?? MATCHDAY?? Inizia il girone di ritorno. Riprendere il cammino reagendo ai tanti infortuni importanti. #FinoAllaFine, #Fo… - zazoomblog : Verona Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - #Verona #Napoli #streaming #diretta -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Verona

Il Napoli di scena al Bentegodi per sfidare l' Hellas Verona . Calcio d'inizio alle 15 del 24 gennaio. Gattuso dovrà fare a meno ...In precedenza i rossoneri hanno sempre saputo reagire ai blackout. Gigio out per squalifica, davanti guida Ibra ...