Combinata nordica, Yamamoto si aggiudica il segmento di salto a Lahti. Riiber 3°, luci e ombre in casa Italia (Di domenica 24 gennaio 2021) Si è appena concluso in quel di Lahti il segmento di salto valevole per l'unica gara individuale in programma in questa tappa finnica della Coppa del Mondo 2020-2021 di Combinata nordica maschile. Il Giappone l'ha fatta da padrone sul trampolino finlandese HS130, piazzando una convincente doppietta al comando della classifica con Ryota Yamamoto appena davanti al titolato compagno di squadra Akito Watabe. I due nipponici, divisi da appena 2 decimi di punto, scatteranno ad 1? di distanza l'uno dall'altro al via della Gundersen di 10 km prevista oggi dalle ore 13.40. Il primo inseguitore del tandem nipponico sarà il norvegese Jarl Magnus Riiber, pettorale giallo e grande favorito per il successo odierno alla luce di un distacco facilmente recuperabile (28?) nei confronti ...

