Una canzone a fumetti (Di sabato 23 gennaio 2021) Ci sono moltissimi fumetti che parlano di musica, non solo biografie di cantanti ma proprio un mondo alternativo nel quale i personaggi della finzione hanno veri e propri gusti musicali, un riflesso delle passioni dei vari autori/sceneggiatori. Dylan Dog ne è un fulgido esempio: ogni mese, il curatore della testata, Roberto Recchioni, suggerisce una soundtrack che possa accompagnare la lettura, una sorta di superamento della quarta parete, quella che divide chi legge da chi è letto e, di conseguenza, accendere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 23 gennaio 2021) Ci sono moltissimiche parlano di musica, non solo biografie di cantanti ma proprio un mondo alternativo nel quale i personaggi della finzione hanno veri e propri gusti musicali, un riflesso delle passioni dei vari autori/sceneggiatori. Dylan Dog ne è un fulgido esempio: ogni mese, il curatore della testata, Roberto Recchioni, suggerisce una soundtrack che possa accompagnare la lettura, una sorta di superamento della quarta parete, quella che divide chi legge da chi è letto e, di conseguenza, accendere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

MattiaBriga : ??? ?? @ladygaga canta magistralmente l’inno nazionale americano rendendolo una canzone pop moderna. Le mie riflessio… - IlContiAndrea : Bravo @frankgabbani “Un sorriso dentro al pianto” è davvero una bella canzone. Una piccola poesia che calza a penne… - GrandeFratello : “Mi canti una canzone?” ?? E poi è andata così ?? #GFVIP - bvttleofwine : @repfolklorered amo mirrorball la sento stra miaaaa pure enchanted che è la mia preferita in assoluto perché è tipo… - sinkintea : okay allora vi confesso una cosa, ma siccome sono una codarda, non lo faccio direttamente. quella canzone lì di mr… -

Ultime Notizie dalla rete : Una canzone Una canzone di Francesco Guccini Il Post Verissimo, Emma Marrone con Alessandra Amoroso: «Ho assistito a episodi di violenza, ho rischiato»

Le due cantanti pugliesi, lanciate da 'Amici' di Maria De Filippi, hanno deciso di incidere una canzone insieme e spiegano di essere molto unite e di volersi bene. Hanno la fortuna di fare della ...

Una canzone a fumetti

Ci sono moltissimi fumetti che parlano di musica, non solo biografie di cantanti ma proprio un mondo alternativo nel quale i personaggi della finzione hanno veri e propri gusti musicali, un riflesso d ...

Le due cantanti pugliesi, lanciate da 'Amici' di Maria De Filippi, hanno deciso di incidere una canzone insieme e spiegano di essere molto unite e di volersi bene. Hanno la fortuna di fare della ...Ci sono moltissimi fumetti che parlano di musica, non solo biografie di cantanti ma proprio un mondo alternativo nel quale i personaggi della finzione hanno veri e propri gusti musicali, un riflesso d ...