Ultime Notizie Roma del 23-01-2021 ore 16 | 10

(Di sabato 23 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno meteo in primo piano danni e disagi in molte religioni Per l’ondata di maltempo che ha investito la nostra penisola ed entrato in azione in modo e per evitare la tua alta in Emiliagna allerta per il livello di alcuni fiumi nel mondo sono stati chiusi Ponti sul Secchia in Liguria alla statale Aurelia è stata chiusa per una mareggiata Sestri Levante a Massa Carrara la piena del fiume magra travolte i resti del ponte crollato il 8 aprile 2020 allagamenti e alberi caduti ain Toscana Fermi i traghetti per l’isola d’Elba gli esteri la polizia russa arrestato centinaia di sostenitori nel oppositore alexei navalny scesi in piazza per protestare contro Putin le autorità avevano promesso una dura repressione ammonendo che gli eventi pubblici non ...