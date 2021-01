Udinese-Inter, Conte furioso ed espulso da Maresca per proteste: “Sei sempre tu” (Di domenica 24 gennaio 2021) Strascichi polemici nel finale di Udinese-Inter. Antonio Conte ha ritenuto troppo pochi i quattro minuti di recupero concessi nel match dall’arbitro Fabio Maresca e si è lamentato con il direttore di gara che lo ha ammonito per proteste. A questo punto l’allenatore leccese si è lasciato andare a un “Sei sempre tu” rivolto al fischietto napoletano, che dal canto suo a quel punto ha estratto il cartellino rosso e l’ha espulso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Strascichi polemici nel finale di. Antonioha ritenuto troppo pochi i quattro minuti di recupero concessi nel match dall’arbitro Fabioe si è lamentato con il direttore di gara che lo ha ammonito per. A questo punto l’allenatore leccese si è lasciato andare a un “Seitu” rivolto al fischietto napoletano, che dal canto suo a quel punto ha estratto il cartellino rosso e l’ha. SportFace.

