Serie B 19a giornata | cade il Cittadella a Venezia | pari per Frosinone e Chievo Risultati e classifica

(Di sabato 23 gennaio 2021) DiciannovesimadiB.Sei le gare in programma in questo sabato 23 gennaio, poche le emozioni nei match disputatisi alle ore 14.00. Perde ilnel derby veneto contro il, a decidere la gara un gol di Forte nei primi minuti del primo tempo. Ritrova la vittoria dopo una lungadi sconfitte la Reggiana grazie al 2-1 rifilato al Vicenza, pareggio 1-1 atra i ciociari e la Reggina. Due scialbi 0-0 quelli tra Ascoli-e Cosenza-Pordenone, dueche fanno comunque muovere ladelle quattro compagini. È iniziata da pochi minuti la sfida tra la Salernitana e il Pescara.Ascoli-0-0Cosenza-Pordenone 0-0-Reggina 1-1Reggiana-Vicenza ...

Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Fabio Pecchia per affrontare la 19a giornata del Campionato Serie BKT Cremonese-Spal, in programma domenica 24 gennaio (ore 21, gara a porte chiuse).PORTIERI ...La Serie A1 femminile torna in campo per il campionato al posto della Coppa Italia: ecco il programma della 24a giornata di A1 femminile.