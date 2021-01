Sassuolo, i convocati di De Zerbi per la Lazio (Di sabato 23 gennaio 2021) Ecco la lista ufficiale dei 23 calciatori convocati da mister De Zerbi per la sfida di domani contro la Lazio: Portieri: Consigli, Pegolo, TuratiDifensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Toljan, Ferrari, KyriakopoulosCentrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, LocatelliAttaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Haraslin, Oddei, Defrel Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 23 gennaio 2021) Ecco la lista ufficiale dei 23 calciatorida mister Deper la sfida di domani contro la: Portieri: Consigli, Pegolo, TuratiDifensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Toljan, Ferrari, KyriakopoulosCentrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, LocatelliAttaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Haraslin, Oddei, Defrel Foto: zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

