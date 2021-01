Roma-Spezia 4-3 decide Pellegrini, Fonseca torna a sorridere (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma (ITALPRESS) – La Roma torna a vincere e Fonseca torna a sorridere e scaccia via le voci sull’esonero. Contro lo Spezia, a pochi giorni dalla figuraccia in Coppa Italia, la squadra giallorossa vince 4-3 in un finale rocambolesco. Senza Edin Dzeko, escluso dai convocati ufficialmente per un problema fisico, la Roma si affida a Borja Mayoral, autore di una doppietta. Al 17? Ibanez lancia Pellegrini che scatta in posizione regolare e serve l’ex Real Madrid che a tu per tu con Provedel non sbaglia. La Roma prova a consolidare il vantaggio con il possesso palla ma alla prima sortita offensiva degli avversari, la squadra di Fonseca si fa male da sola. Al 24? sugli sviluppi di un suggerimento per Farias, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Laa vincere ee scaccia via le voci sull’esonero. Contro lo, a pochi giorni dalla figuraccia in Coppa Italia, la squadra giallorossa vince 4-3 in un finale rocambolesco. Senza Edin Dzeko, escluso dai convocati ufficialmente per un problema fisico, lasi affida a Borja Mayoral, autore di una doppietta. Al 17? Ibanez lanciache scatta in posizione regolare e serve l’ex Real Madrid che a tu per tu con Provedel non sbaglia. Laprova a consolidare il vantaggio con il possesso palla ma alla prima sortita offensiva degli avversari, la squadra disi fa male da sola. Al 24? sugli sviluppi di un suggerimento per Farias, ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spezia Roma-Spezia 4-3: gol e highlights. Decide un gol di Pellegrini al 92' Sky Sport Visualizza la copertura completa su Google News Serie A, Roma-Spezia 4-3. Pellegrini decisivo nel recupero

Roma, 23 gennaio 2021- Non è riuscita la seconda impresa nel giro di pochi giorni allo Spezia contro la Roma: questa volta i liguri si sono arresi dopo uno spettacolare 4-3 in cu ...

La Roma di Paulo Fonseca esulta per aver conquistato tre punti contro lo Spezia, vendicando così il ko di Coppa Italia contro gli stessi avversari e reso ancor più imbarazzanti dal conseguente 3-0 a t ...

