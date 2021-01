“Perché sono andato via…”. Michele lascia UeD tra le lacrime. Ora si scopre tutto, la verità dietro il doloroso addio (Di sabato 23 gennaio 2021) Uomini e Donne, l’addio ha scosso tutti. È apparsa persino sul volto di Maria De Filippi la tipica espressione dell’amarezza dopo la decisione presa da parte del cavaliere di origini campane. Nonostante siano stati diversi i tentativi per fargli cambiare opinione, Michele è sembrato inamovibile. E solo dopo, con toni confidenziali, il cavaliere ha spiegato alla redazione i motivi che hanno spinto alla sua reazione. Un abbandono che lascia senza parole quello deciso da Michele nei riguardi di Roberta. L’addio al programma di Michele Dentice ha però una motivazione concreta che il cavaliere stesso ha voluto precisare. Ecco il racconto reso alla redazione: “Ero in una situazione di stress e ansia legate al mio privato. sono in periodo particolare della mia vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Uomini e Donne, l’ha scosso tutti. È apparsa persino sul volto di Maria De Filippi la tipica espressione dell’amarezza dopo la decisione presa da parte del cavaliere di origini campane. Nonostante siano stati diversi i tentativi per fargli cambiare opinione,è sembrato inamovibile. E solo dopo, con toni confidenziali, il cavaliere ha spiegato alla redazione i motivi che hanno spinto alla sua reazione. Un abbandono chesenza parole quello deciso danei riguardi di Roberta. L’al programma diDentice ha però una motivazione concreta che il cavaliere stesso ha voluto precisare. Ecco il racconto reso alla redazione: “Ero in una situazione di stress e ansia legate al mio privato.in periodo particolare della mia vita ...

welikeduel : 'All'estero nessuno ha capito perché è stata aperta la crisi, quindi sono ripartiti i soliti stereotipi sull'Italia… - CarloCalenda : Facciamo così. Non chiediamo più ai politici di documentarsi. Altrimenti sono tuttologi arroganti. Mandiamoli in TV… - RobertoBurioni : Cosa sono le varianti virali? Come vengono generate? Perché costituiscono un pericolo? Ne ho parlato domenica scors… - PiccoloPesceNer : RT @CostanzaRdO: Ieri, a @OgniMattinaTV8 di @TV8it (@SkyItalia), è successa una cosa grave. Una persona grassa è stata trattata - con l’ing… - CampagnaroMarco : @RITADILULLO1 @AAlciato @SkySport Giusto, dimenticavo che in certe realtà le regole sono cosa secondaria, basta ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sono Conte dice no a Renzi: «Io di certo non mollo». Ma per andare avanti è pronto a fare il «ter» Corriere della Sera