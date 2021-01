Pagelle Udinese Inter: Lukaku un fantasma, Musso salva tutto – VOTI (Di sabato 23 gennaio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Udinese Inter Le Pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Inter, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Musso, Stryger Larsen FLOP: Lukaku, Hakimi VOTI Udinese – Musso 7; Becao 6.5, Bonifazi 6 (60? De Maio 6.5), Samir 6.5; Stryger Larsen 6.5 (79? Nuytinck ng), De Paul 6, Arslan 5.5 (33? Walace 6), Pereyra 5.5, Zeegelaar 5.5 (77? Molina 6); Lasagna 6, Deulofeu 5 (60? Mandragora 6). Inter – Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 5, Barella 5.5, Brozovic 6, Vidal 5.5 (68? Sensi 5.5), Young 5.5 (68? Perisic ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, Stryger Larsen FLOP:, Hakimi7; Becao 6.5, Bonifazi 6 (60? De Maio 6.5), Samir 6.5; Stryger Larsen 6.5 (79? Nuytinck ng), De Paul 6, Arslan 5.5 (33? Walace 6), Pereyra 5.5, Zeegelaar 5.5 (77? Molina 6); Lasagna 6, Deulofeu 5 (60? Mandragora 6).– Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Hakimi 5, Barella 5.5, Brozovic 6, Vidal 5.5 (68? Sensi 5.5), Young 5.5 (68? Perisic ...

