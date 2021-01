LIVE Sci di fondo, Skiathlon Lahti in DIRETTA: tra poco la gara maschile, tra le donne Johaug torna con vittoria (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50: La prolungata assenza dei norvegesi fa sì che i primi sette numeri della gara odierna siano tutti assegnati a russi, che si presentano anche con l’ottavo uomo, Andrey Larkov. Sono invece sei gli uomini di Norvegia. 12.45: Eccoci di nuovo, pronti a vivere lo Skiathlon maschile. 30 km di emozioni in quel di Lahti, dove i norvegesi (senza Klaebo) sono pronti a rimarcare il loro ruolo dominante. 11.14: Podio tutto norvegese, dunque, nello Skiathlon femminile di Lahti: Johaug vince per distacco, poi Fossesholm e H. Weng. Appuntamento alle 13 per lo Skiathlon maschile. A più tardi 11.12: A seguire Brennan, Niskanen, Hennig, T. Weng, L. Weng a completare la ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50: La prolungata assenza dei norvegesi fa sì che i primi sette numeri dellaodierna siano tutti assegnati a russi, che si presentano anche con l’ottavo uomo, Andrey Larkov. Sono invece sei gli uomini di Norvegia. 12.45: Eccoci di nuovo, pronti a vivere lo. 30 km di emozioni in quel di, dove i norvegesi (senza Klaebo) sono pronti a rimarcare il loro ruolo dominante. 11.14: Podio tutto norvegese, dunque, nellofemminile divince per distacco, poi Fossesholm e H. Weng. Appuntamento alle 13 per lo. A più tardi 11.12: A seguire Brennan, Niskanen, Hennig, T. Weng, L. Weng a completare la ...

