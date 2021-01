LIVE Sci alpino, Discesa femminile in DIRETTA: ottima Federica Brignone, è in testa! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATA LA Discesa DI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 10.10 Ora la svizzera Haehlen. 10.10 La tedesca Weidle è seconda a 3 decimi esatti da Federica Brignone, che inizia a fare un pensierino alla top5. 10.09 Weidle è dietro di 0.19 al quarto rilevamento. 10.09 Weidle, quinta ieri, ha 2 decimi di vantaggio al primo parziale. 10.07 Mowinckel chiude seconda a 1?19. Speriamo che Federica Brignone riprenda fiducia dopo l’ottima prova di oggi. I Mondiali si avvicinano…Ora la tedesca Weidle. 10.07 La norvegese Mowinckel paga 0.61 al quarto intermedio. 10.06 ottima! Federica ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACANCELLATA LADI KITZBUEHEL: LA CAUSA. ATTESO UN NUOVO PROGRAMMA I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI A CRANS MONTANA (23 GENNAIO) 10.10 Ora la svizzera Haehlen. 10.10 La tedesca Weidle è seconda a 3 decimi esatti da, che inizia a fare un pensierino alla top5. 10.09 Weidle è dietro di 0.19 al quarto rilevamento. 10.09 Weidle, quinta ieri, ha 2 decimi di vantaggio al primo parziale. 10.07 Mowinckel chiude seconda a 1?19. Speriamo cheriprenda fiducia dopo l’prova di oggi. I Mondiali si avvicinano…Ora la tedesca Weidle. 10.07 La norvegese Mowinckel paga 0.61 al quarto intermedio. 10.06...

