L’Inter non sfrutta il ko del Milan, 0-0 con l’Udinese (Di sabato 23 gennaio 2021) UDINE (ITALPRESS) – L’Inter non sfrutta il ko del Milan contro l’Atalanta e strappa uno scialbo 0-0 contro l’Udinese. La squadra di Conte spreca ed è imprecisa, a differenza di quanto visto con la Juventus: una vittoria avrebbe regalato agli ospiti il titolo di campione d’inverno che di fatto finisce nelle mani dei cugini rossoneri. Si tratta di un punto d’oro invece per i friulani alla Dacia Arena. I nerazzurri lasciano spazio di manovra all’Udinese soprattutto nel primo tempo, aspettando gli avversari nella propria metà campo in fase di non possesso. La rete dei padroni di casa si gonfia dopo appena 8 minuti, ma il gol di Lautaro Martinez viene prontamente annullato per fuorigioco. Qualche piccolo acuto dei bianconeri arriva dai piedi di Lasagna, tra i possibili partenti, e Deulofeu. L’unica chance ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021) UDINE (ITALPRESS) –nonil ko delcontro l’Atalanta e strappa uno scialbo 0-0 contro. La squadra di Conte spreca ed è imprecisa, a differenza di quanto visto con la Juventus: una vittoria avrebbe regalato agli ospiti il titolo di campione d’inverno che di fatto finisce nelle mani dei cugini rossoneri. Si tratta di un punto d’oro invece per i friulani alla Dacia Arena. I nerazzurri lasciano spazio di manovra alsoprattutto nel primo tempo, aspettando gli avversari nella propria metà campo in fase di non possesso. La rete dei padroni di casa si gonfia dopo appena 8 minuti, ma il gol di Lautaro Martinez viene prontamente annullato per fuorigioco. Qualche piccolo acuto dei bianconeri arriva dai piedi di Lasagna, tra i possibili partenti, e Deulofeu. L’unica chance ...

capuanogio : ?? Il #RealMadrid preme l’#Inter per il pagamento della prima rata di #Hakimi. #Marotta ha l’accordo scritto di pro… - AlfredoPedulla : #Dzeko, ore che scottano. Dipenderà dal futuro di #Fonseca: se restasse, addio probabile. L’#Inter non c’è, la… - Inter : ??? | MATCH REPORT L'Inter non sfonda a Udine: il racconto di #UdineseInter ?? #FORZAINTER ???? - EpyAle : RT @VinceJfc: Praticamente #Maresca ('Bisogna accettare quando non si vince') come John Elkann qualche anno fa: 'L'Inter non sapeva perdere… - Maria33759436 : RT @pisto_gol: Il Derby a distanza finisce con il Milan sconfitto ma Campione di Inverno, e l’Inter che non va oltre lo 0:0 con l’Udinese:… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter non SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia