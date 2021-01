Ferrari, Sainz: “Leclerc è un gran punto di riferimento” (Di sabato 23 gennaio 2021) “Leclerc conosce il team, conosce la macchina, sta esprimendo il massimo delle proprie potenzialità ed è uno dei migliori piloti in griglia. Per me sarà un gran punto di riferimento. Partirò un po’ svantaggiato, anche perché avrò soltanto un giorno e mezzo per prendere confidenza con la vettura durante i test. Nella prima metà della stagione dovrò familiarizzare con la squadra e con la monoposto, però appunto avere come metro di paragone Leclerc mi aiuterà ad accelerare questo processo”. Lo ha detto Carlos Sainz, nuovo pilota della Ferrari, ai microfoni di GPFans, parlando di come arriverà all’esordio per la stagione 2021 di Formula 1. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) “conosce il team, conosce la macchina, sta esprimendo il massimo delle proprie potenzialità ed è uno dei migliori piloti in griglia. Per me sarà undi. Partirò un po’ svantaggiato, anche perché avrò soltanto un giorno e mezzo per prendere confidenza con la vettura durante i test. Nella prima metà della stagione dovrò familiarizzare con la squadra e con la monoposto, però apavere come metro di paragonemi aiuterà ad accelerare questo processo”. Lo ha detto Carlos, nuovo pilota della, ai microfoni di GPFans, parlando di come arriverà all’esordio per la stagione 2021 di Formula 1. SportFace.

CarlaoBot : RT @F1Daviderusso: Carlos Sainz Jr.: 'Charles #Leclerc conosce il team, conosce la macchina, sta esprimendo il massimo delle proprie potenz… - F1Daviderusso : Carlos Sainz Jr.: 'Charles #Leclerc conosce il team, conosce la macchina, sta esprimendo il massimo delle proprie p… - FormulaPassion : #F1: #Sainz pronto a crescere in fretta in #Ferrari grazie a un riferimento come #Leclerc - burro_whu : RT @svkrhub: Propic di Giovinazzi dopo aver saputo del passaggio di Sainz in Ferrari - ImpieriFilippo : RT @Formula1Co: ?? Ultime notizie ?? #Sainz e #Leclerc proveranno la Ferrari 2018, la SF71H, la prossima settimana, a Fiorano. @Carloss… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Sainz Ferrari, Sainz e Leclerc a Fiorano con una SF71H Autosprint.it Ferrari, Sainz: “Leclerc è un gran punto di riferimento”

F1 - Le parole del nuovo pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ai microfoni di GPFans sul compagno di squadra Charles Leclerc.

Giovinazzi deluso dalla Ferrari che ha scelto Sainz

Antonio Giovinazzi ha ammesso che non gli è piaciuto affatto che la Ferrari abbia scelto Carlos Sainz come sostituto di Sebastian Vettel ...

F1 - Le parole del nuovo pilota della Ferrari, Carlos Sainz, ai microfoni di GPFans sul compagno di squadra Charles Leclerc.Antonio Giovinazzi ha ammesso che non gli è piaciuto affatto che la Ferrari abbia scelto Carlos Sainz come sostituto di Sebastian Vettel ...