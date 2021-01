Favori in cambio di sesso, ex pm di Lecce condannato a nove anni (Di sabato 23 gennaio 2021) commenta ansa Il tribunale di Potenza ha condannato a nove di anni di reclusione l'ex pm di Lecce Emilio Arnesano, che il 6 dicembre 2018 fu arrestato con l'accusa di aver aggiustato alcuni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 23 gennaio 2021) commenta ansa Il tribunale di Potenza hadidi reclusione l'ex pm diEmilio Arnesano, che il 6 dicembre 2018 fu arrestato con l'accusa di aver aggiustato alcuni ...

