Covid, la Roma finisce in bolla: positivi due membri dello staff (Di sabato 23 gennaio 2021) . La squadra dovrà affrontare alle ore 15 lo Spezia nel secondo match della 19sima giornata di Serie A Il periodo negativo in casa Roma sembra non finire mai. Dopo l’ammutinamento della squadra negli scorsi giorni, a seguito del licenziamento del team manager Gianluca Gombar, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) . La squadra dovrà affrontare alle ore 15 lo Spezia nel secondo match della 19sima giornata di Serie A Il periodo negativo in casasembra non finire mai. Dopo l’ammutinamento della squadra negli scorsi giorni, a seguito del licenziamento del team manager Gianluca Gombar, L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : La squadra giallorossa entra in “bolla” - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - SkySport : ULTIM'ORA Roma, due positivi al Covid-19 nello staff Non sono calciatori, squadra in bolla #SkySport #SkySerieA… - matteoischiboni : RT @laziopress: Covid, la Roma va in bolla per due positività nel gruppo squadra: confermata la gara contro lo Spezia - matteoischiboni : RT @laziopress: ANSA | Roma, slitta il ritorno di El Shaarawy: il giocatore è positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Roma Roma, la mappa del contagio: 37 quartieri con oltre 1000 casi. Ecco i municipi e le zone con più positivi RomaToday Roma, segnalati due positivi. Anche El Shaarawy col Covid

Ancora problemi a Trigoria: i due tesserati positivi non sono calciatori. La Roma ha segnalato due casi di positività nello staff tecnico dopo il consueto giro di tamponi poche ore prima del match di ...

Sanremo, rivolta degli artisti. Amadeus: “O compatti o ci vediamo nel 2022”

Un Festival di Sanremo complicato a causa del coronavirus, assediato dalle polemiche a cui si cerca di dare una risposta. Non basta, però, e il mondo dello spettacolo insorge contro la kermesse, dopo ...

Ancora problemi a Trigoria: i due tesserati positivi non sono calciatori. La Roma ha segnalato due casi di positività nello staff tecnico dopo il consueto giro di tamponi poche ore prima del match di ...Un Festival di Sanremo complicato a causa del coronavirus, assediato dalle polemiche a cui si cerca di dare una risposta. Non basta, però, e il mondo dello spettacolo insorge contro la kermesse, dopo ...