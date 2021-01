Conte non stia sereno: il peggio arriva adesso (Di sabato 23 gennaio 2021) “Non si deve mai lasciar seguire uno disordine per fuggire una guerra, perché non la si fugge, ma si differisce il suo disavvantaggio”. Così scriveva Niccolò Machiavelli, che poi rimarcava anche come la storia si ripetesse ciclicamente. E nel pieno rispetto di quanto l’autore del Principe avesse visto lungo, il governo Conte si sta preparando a vivere il suo momento più complicato. Perché una cosa è raccattare qualche costruttore per ottenere la non sfiducia al Senato, salvando quindi la sua augusta persona di premier (“lasciar seguire uno disordine per fuggire una guerra”) altra cosa è poi gestire un pareggio che perfino dal Quirinale è stato chiesto venisse trasformato in qualcosa di più organico e stabile, altrimenti il destino del governo non può che essere segnato (il disavvantaggio differito). Nei giorni scorsi, è sembrato utile ricordare e descrivere le ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) “Non si deve mai lasciar seguire uno disordine per fuggire una guerra, perché non la si fugge, ma si differisce il suo disavvantaggio”. Così scriveva Niccolò Machiavelli, che poi rimarcava anche come la storia si ripetesse ciclicamente. E nel pieno rispetto di quanto l’autore del Principe avesse visto lungo, il governosi sta preparando a vivere il suo momento più complicato. Perché una cosa è raccattare qualche costruttore per ottenere la non sfiducia al Senato, salvando quindi la sua augusta persona di premier (“lasciar seguire uno disordine per fuggire una guerra”) altra cosa è poi gestire un pareggio che perfino dal Quirinale è stato chiesto venisse trasformato in qualcosa di più organico e stabile, altrimenti il destino del governo non può che essere segnato (il disavvantaggio differito). Nei giorni scorsi, è sembrato utile ricordare e descrivere le ...

