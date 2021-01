Azealia Banks, la rapper che colleziona i teschi. In un video mostra il cranio di una bambina di sei anni (Di sabato 23 gennaio 2021) La rapper statunitense Azealia Banks deve fare i conti con una valanga di polemiche in seguito ad un’intervista. Nel filmato, la rapper 29enne mostra la sua collezione di ossa, sostenendo di essere in possesso del cranio di una bambina di sei anni. Non è la prima volta che l’artista del brano 212 (che spopolò nel 2011 facendola diventare molto famosa) sale agli onori delle cronache per delle uscite a dir poco discutibili. Di recente, la Banks ha infatti pubblicato un altro video dove sosteneva di mettere il suo gatto morto in una pentola bollente per trasformare la mascella del suo animale domestico in orecchini. Stavolta, durante un’intervista con una radio australiana, l’artista ha tirato fuori il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 23 gennaio 2021) Lastatunitensedeve fare i conti con una valanga di polemiche in seguito ad un’intervista. Nel filmato, la29ennela sua collezione di ossa, sostenendo di essere in possesso deldi unadi sei. Non è la prima volta che l’artista del brano 212 (che spopolò nel 2011 facendola diventare molto famosa) sale agli onori delle cronache per delle uscite a dir poco discutibili. Di recente, laha infatti pubblicato un altrodove sosteneva di mettere il suo gatto morto in una pentola bollente per trasformare la mascella del suo animale domestico in orecchini. Stavolta, durante un’intervista con una radio australiana, l’artista ha tirato fuori il ...

