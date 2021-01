"Ai nostri dico: Conte non si molla" (Di sabato 23 gennaio 2021) Vicesegretario Andrea Orlando, quousque tandem? Fino a quando si può andare avanti così? Non c’è governo in attesa che troviate qualche altro transfuga. Non si tratta di trovare transfughi come ha spiegato Conte ma di costruire un campo politico europeista. Un risultato tutt’altro che scontato all’inizio di questa legislatura, quando l’insieme delle forze schierate su posizioni anti europee superava la maggioranza assoluta e conseguito da un partito, il PD, che attualmente conta il 12-13% del Parlamento. I tempi, vicesegretario. Questa verifica tiene in ostaggio il Paese da settimane. Certo non può passare troppo tempo. Abbiamo detto pochi giorni, e ormai ci siamo. È del tutto evidente che una prova della maturazione di questo processo ci sarà nel passaggio di mercoledì nella relazione sulla giustizia. Ecco, mercoledì Bonafede sarà in Aula. Che succede se va sotto, si ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Vicesegretario Andrea Orlando, quousque tandem? Fino a quando si può andare avanti così? Non c’è governo in attesa che troviate qualche altro transfuga. Non si tratta di trovare transfughi come ha spiegatoma di costruire un campo politico europeista. Un risultato tutt’altro che scontato all’inizio di questa legislatura, quando l’insieme delle forze schierate su posizioni anti europee superava la maggioranza assoluta e conseguito da un partito, il PD, che attualmente conta il 12-13% del Parlamento. I tempi, vicesegretario. Questa verifica tiene in ostaggio il Paese da settimane. Certo non può passare troppo tempo. Abbiamo detto pochi giorni, e ormai ci siamo. È del tutto evidente che una prova della maturazione di questo processo ci sarà nel passaggio di mercoledì nella relazione sulla giustizia. Ecco, mercoledì Bonafede sarà in Aula. Che succede se va sotto, si ...

L’arazzo di Giulio Romano torna a Mantova

La cordata composta da Ministero, Ducale e Fondazione Te ha concluso la lunga trattativa. Il prezzo: trecentomila euro ...

