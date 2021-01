Zingaretti indagato per nomine Asl Lazio. Centrodestra all’attacco: “M5S coerente? Rompa con Pd” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sono indagati dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine dei dirigenti delle Asl del 2019. Il reato ipotizzato è quello di abuso di ufficio. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, nasce da un esposto presentato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Aurigemma. Il gip di Roma ha disposto una proroga delle indagini su richiesta della Procura. nomine Asl: Zingaretti indagato, con lui anche l’assessore alla Sanità e il direttore dell’Umberto I Fra gli indagati – oltre al governatore e leader del Pd e l’assessore alla Sanità – ci sono anche Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione Lazio e Renato Botti, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – Il governatore delNicolae l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sono indagati dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulledei dirigenti delle Asl del 2019. Il reato ipotizzato è quello di abuso di ufficio. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, nasce da un esposto presentato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Aurigemma. Il gip di Roma ha disposto una proroga delle indagini su richiesta della Procura.Asl:, con lui anche l’assessore alla Sanità e il direttore dell’Umberto I Fra gli indagati – oltre al governatore e leader del Pd e l’assessore alla Sanità – ci sono anche Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regionee Renato Botti, ...

