“Voglio baciarti” Sorpresa Giulia Salemi al GF Vip | glielo dice così Ma non è Pierpaolo

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 22 gennaio 2021) È sempre tempo di confessioni nella casa del Grande Fratello Vip. Anche se stavolta potrebbero suscitare nei telespettatori il bisogno di sgranare gli occhi, per dar loro la certezza di non trovarsi in un sogno. Talvolta le rivelazioni fatte sottotono, o con tono ilare, si sa, possono venir travisate o anche soltanto colte con leggerezza. Eppure in questo caso è improbabile che qualcuno fraintenda il tiraggio davvero piccante delle esternazioni di una delle protagoniste del caso,. A rendere ancor più godibile il tutto, si deve aggiungere un piccolo dettaglio di forma che non passa inosservato nelle cronache quotidiane della casa, perché l’inquilina in questione è già stata ampiamente oggetto di pettegolezzo, ed è già ampiamente impegnata in passionali manifestazioni di amore durante le ore che passa tra le mura del GF ...