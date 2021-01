Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) DIRETTA DEL 22 GENNAIOORE 17:05 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, IL TRAFFICO E’ RALLENTATO CON CODE TRA L’OSTIENSE E LA TUSCOLANA. DISAGI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA E PIU’ AVANTI TRA CENTRALE DEL LATTE E CASILINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI RALLENTA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN UCITA. LIMITATO IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 19 CHE ARRIVA A VALLE GIULIA, ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO TRA VALLE GIULIA E RISORGIMENTO IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL ...