Torino, Baselli: "Non potevamo permetterci un'altra sconfitta" (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E' tornato in campo con Davide Nicola, Daniele Baselli è stato uno dei cambi operati dal tecnico del Torino al "Ciro Vigorito" contro il Benevento. Il centrocampista granata ha commentato nel post partita il pareggio raggiunto al fotofinish dalla sua squadra contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. "Sono molto contento di aver avuto questa opportunità dal mister, mancava da tanto tempo e sono contento di aver dato una mano alla squadra per aver portato a casa almeno un punto che ci serviva perhé non potevamo permetterci un'altra sconfitta e la squadra ha avuto una grande reazione", ha dichiarato l'ex Fiorentina, "infortuni come il mio li superi andando in campo, giocare con la paura è peggio. Adesso spero di poter fare una buona stagione ...

