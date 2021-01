Timori per l’impatto della pandemia sulla crescita, Borse Ue in rosso. E sui Btp pesa la crisi di governo: tassi ai massimi da novembre (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri l’avvertimento della Bce che ritiene possibile una doppia recessione e l’allarme della Commissione sulle varianti del virus, oggi il forte calo degli indici dei direttori acquisti (Pmi) di Francia, Germania e dell’intera Eurozona, che indica l’attesa di un calo dell’attività economica. l’impatto della pandemia sulla crescita economica spaventa i mercati e manda in rosso tutti i listini del Vecchio continente. Piazza Affari è la peggiore, affossata dai titoli petroliferi e dalle banche. Sul fronte obbligazionario, per l’Italia pesa anche la crisi di governo con la necessità di rafforzare in fretta la maggioranza prima dei prossimi ostacoli parlamentari. Così i rendimenti dei Btp prendono il volo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ieri l’avvertimentoBce che ritiene possibile una doppia recessione e l’allarmeCommissione sulle varianti del virus, oggi il forte calo degli indici dei direttori acquisti (Pmi) di Francia, Germania e dell’intera Eurozona, che indica l’attesa di un calo dell’attività economica.economica spaventa i mercati e manda intutti i listini del Vecchio continente. Piazza Affari è la peggiore, affossata dai titoli petroliferi e dalle banche. Sul fronte obbligazionario, per l’Italiaanche ladicon la necessità di rafforzare in fretta la maggioranza prima dei prossimi ostacoli parlamentari. Così i rendimenti dei Btp prendono il volo ...

Noovyis : (Timori per l’impatto della pandemia sulla crescita, Borse Ue in rosso. E sui Btp pesa la crisi di governo: tassi a… - CorriereQ : Borsa: Europa amplia il calo, timori per nuovi lockdown - fisco24_info : Borsa: Europa amplia il calo, timori per nuovi lockdown: Pesano energia e banche, in lieve rialzo euro sul dollaro - gazzettamantova : Il mercato di Mantova rientra in piazza: pochi banchi, pochi visitatori Affari non esaltanti, banchi assenti e timo… - FinanciaLounge : Le #Borse europee cominciano la seduta in rosso, preoccupate per il rallentamento della campagna vaccinale e dai ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Timori per Borsa: Milano apre in rosso (-0,8%) su timori per economia, petroliferi ko - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE Stefania Rocca nella serie Made in Italy: «La mia Krizia rivoluzionaria»

Per l’epoca è stata una innovatrice ... Internet metteva paura. C’era timore che il computer avrebbe cambiato il mondo, tolto posti di lavoro, sradicato tutto. Oggi invece capiamo che ...

Ischia senza vescovo teme l'accorpamento con Pozzuoli: «Per noi grave ferita»

Lo storico palazzo del vescovado di via Seminario a Ischia Ponte, luogo di riferimento della comunità cattolica nell'isola verde, non resterà «vuoto» a lungo. Ma ...

Per l’epoca è stata una innovatrice ... Internet metteva paura. C’era timore che il computer avrebbe cambiato il mondo, tolto posti di lavoro, sradicato tutto. Oggi invece capiamo che ...Lo storico palazzo del vescovado di via Seminario a Ischia Ponte, luogo di riferimento della comunità cattolica nell'isola verde, non resterà «vuoto» a lungo. Ma ...