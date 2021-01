Sul Recovery Plan, l’incontro del Governo con sindacati e parti sociali (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Recovery Plan non poteva non prevedere un incontro tra il Governo e le parti sociali, i sindacati hanno più volte incontrato Giuseppe Conte e gli altri ministri su temi importanti del nostro Paese. Oggi è uno di quei giorni fondamentali visto che l’Italia riceverà un’importante quantità di soldi destinata alla ripartenza ma anche alla trasformazione economica nazionale.Il Presidente del Consiglio insieme ad altri ministri, in primis Stefano Patuanelli per lo Sviluppo Economico, ha incontrato Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, Annamaria Furlan Segretario generale della Cisl e Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale Uil. Alcune dichiarazioni importanti La riunione tra squadra di Governo e sindacati è durata tre ore circa. Ci ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilnon poteva non prevedere un incontro tra ile le, ihanno più volte incontrato Giuseppe Conte e gli altri ministri su temi importanti del nostro Paese. Oggi è uno di quei giorni fondamentali visto che l’Italia riceverà un’importante quantità di soldi destinata alla ripartenza ma anche alla trasformazione economica nazionale.Il Presidente del Consiglio insieme ad altri ministri, in primis Stefano Patuanelli per lo Sviluppo Economico, ha incontrato Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL, Annamaria Furlan Segretario generale della Cisl e Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale Uil. Alcune dichiarazioni importanti La riunione tra squadra diè durata tre ore circa. Ci ...

