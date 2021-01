Sostegno | inclusione e contrasto alla povertà | Comune di Castel San Giorgio in prima linea

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSan(Sa) – Prosegue il lavoro del sindaco diSan, Paola Lanzara, e dell’assessorato alle Politiche sociali, guidato da Antonia Alfano, con una programmazione orientata su tre direttrici principali:alle famiglie,. Diversi sono gli interventi in campo volti innanzitutto a potenziare i servizi già attivi. Il Nido “Giancarlo Siani” aumenta la recettività da 25 a 35 bambini, in aggiuntasezionevera diluccio; analogo aumento si registra sul servizio di consegna di beni dinecessità effettuato in collaborazione al Banco alimentare Onlus, portando gli ...