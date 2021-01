Sci: Goggia trionfa a Crans Montana, Paris torna sul podio a Kitzbuhel a un anno dall'infortunio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se Marta Bassino è la dominatrice stagionale nello slalom gigante (quattro vittorie su cinque gare disputate), Sofia Goggia si candida allo stesso ruolo in discesa: tre successi e un secondo posto per ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Se Marta Bassino è la dominatrice stagionale nello slalom gigante (quattro vittorie su cinque gare disputate), Sofiasi candida allo stesso ruolo in discesa: tre successi e un secondo posto per ...

MediasetTgcom24 : Sci, Sofia Goggia trionfa in discesa libera in Crans Montana #SofiaGoggia - RaiNews : L'azzurra Sofia #Goggia ha trionfato nella discesa libera di coppa del mondo femminile di Crans Montana (Svizzera) - RaiSport : Sofia #Goggia trionfa in discesa a #CransMontana ? Secondo posto per la ceca #Ledecka, terza la statunitense… - pampesempre : RT @MediasetTgcom24: Sci, Sofia Goggia trionfa in discesa libera in Crans Montana #SofiaGoggia - AlessandraCotu : RT @MediasetTgcom24: Sci, Sofia Goggia trionfa in discesa libera in Crans Montana #SofiaGoggia -