Ostia, sorpreso a fare pipì in strada: morto il clochard colpito con uno schiaffo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta il clochard che sabato scorso, intorno alle 10.45, è stato colpito violentemente in strada a Ostia, in Via Capo Passero. La sua colpa? Quella, a quanto pare, di aver “orinato” in strada. L’uomo, portato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia, è morto questa mattina, dopo sei giorni di agonia. Troppo gravi le ferite riportate. Stando a quanto ricostruito, un clochard sarebbe stato avvicinato e colpito con uno schiaffo, che si è poi rivelato fatale per l’uomo. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Ostia. Al vaglio ci sono i resoconti di due testimoni che hanno assistito alla scena, uno dei quali ha cercato anche di seguire l’aggressore dopo l’accaduto. Ora, con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non ce l’ha fatta ilche sabato scorso, intorno alle 10.45, è statoviolentemente in, in Via Capo Passero. La sua colpa? Quella, a quanto pare, di aver “orinato” in. L’uomo, portato in codice rosso all’ospedale Grassi di, èquesta mattina, dopo sei giorni di agonia. Troppo gravi le ferite riportate. Stando a quanto ricostruito, unsarebbe stato avvicinato econ uno, che si è poi rivelato fatale per l’uomo. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di. Al vaglio ci sono i resoconti di due testimoni che hanno assistito alla scena, uno dei quali ha cercato anche di seguire l’aggressore dopo l’accaduto. Ora, con la ...

