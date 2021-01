Nomine Asl nel Lazio tra gli indagati c’è anche Zingaretti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Abuso d’ufficio, questa l’accusa per gli indagati in regione, tra questi anche il presidente Nicola Zingaretti, leader dl Pd. Fonte Facebook – Partito DemocraticoDuro colpo per l’amministrazione regionale laziale. Nicola Zingaretti e l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sono indagati dalla Procura di Roma in merito alla vicenda delle Nomine nelle Asl, avvenute nel 2019. Il reato ipotizzato, è quello di abuso di ufficio, nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, che prende vita da un esposto presentato da Fratelli d’Italia. La Procura disposto la richiesto la proroga delle indagini, in merito alla vicenda, poi disposta dal gip di Roma. Nell’inchiesta, indagati inoltre Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Abuso d’ufficio, questa l’accusa per gliin regione, tra questiil presidente Nicola, leader dl Pd. Fonte Facebook – Partito DemocraticoDuro colpo per l’amministrazione regionale laziale. Nicolae l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato sonodalla Procura di Roma in merito alla vicenda dellenelle Asl, avvenute nel 2019. Il reato ipotizzato, è quello di abuso di ufficio, nell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, che prende vita da un esposto presentato da Fratelli d’Italia. La Procura disposto la richiesto la proroga delle indagini, in merito alla vicenda, poi disposta dal gip di Roma. Nell’inchiesta,inoltre Andrea Tardiola, segretario della giunta della Regione ...

