Mira Furlan di Lost e Babylon 5 è morta a 65 anni, i colleghi: "Siamo devastati dalla notizia" L'attrice Mira Furlan, volto di Lost e Babylon 5, è morta mercoledì 20 gennaio a 65 anni. Lo ha annunciato il suo account Twitter, insieme al creatore di Babylon 5 J. Michael Straczynski che le ha reso omaggio sui social. La causa della morte di Mira Furlan è sconosciuta al pubblico, tuttavia nel suo post Straczynski ha spiegato che il cast e la troupe di Babylon 5 erano al corrente da tempo dei suoi problemi di salute. Il regista ha ricordato Mira Furlan come "una donna buona e gentile, un'artista di straordinario talento e un'amica di tutti i membri del cast e della troupe di 'Babylon 5', Siamo tutti devastati

