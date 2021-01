Milik saluta Napoli: “Il calore e l’affetto da parte vostra non sono mai mancati, anche nei momenti più difficili. State buono guagliù” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arkadiusz Milik, fresco di firma con i transalpini dell’Olympique Marsiglia, ha salutato Napoli e i suoi tifosi con un videomessaggio pubblicato sul suo account Instagram: “sono arrivato a Napoli nell’eState del 2016, più di quattro anni fa, non dimenticherò mai l’impatto con la città. Napoli fa questo effetto, ti accoglie, ti abbraccia, ti fa sentire a casa, come mi sempre sentito sentito io. Ci sono State volte in cui ho pianto in questi quattro splendidi anni: di dolore quando mi sono infortunato, di tristezza quando siamo andati così vicini allo scudetto il secondo anno, di gioia dopo il rigore segnato quest’anno in finale di Coppa Italia. Ma per tutto il tempo, anche durante i ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arkadiusz, fresco di firma con i transalpini dell’Olympique Marsiglia, hatoe i suoi tifosi con un videomessaggio pubblicato sul suo account Instagram: “arrivato anell’edel 2016, più di quattro anni fa, non dimenticherò mai l’impatto con la città.fa questo effetto, ti accoglie, ti abbraccia, ti fa sentire a casa, come mi sempre sentito sentito io. Civolte in cui ho pianto in questi quattro splendidi anni: di dolore quando miinfortunato, di tristezza quando siamo andati così vicini allo scudetto il secondo anno, di gioia dopo il rigore segnato quest’anno in finale di Coppa Italia. Ma per tutto il tempo,durante i ...

