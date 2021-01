Milan, Lampard elogia Tomori: «Diventerà un top player» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Frank Lampard ha parlato di Tomori, ormai in procinto di trasferirsi al Milan Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di FA Cup contro il Luton Town. Tra gli argomenti trattati anche quello riguardante Fikayo Tomori, ormai prossimo al trasferimento al Milan. «Posso dire che Tomori è davvero un buon giocatore e il suo percorso è stato ottimo. Che vada via in prestito o meno, Diventerà un top player». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Frankha parlato di, ormai in procinto di trasferirsi alFrank, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di FA Cup contro il Luton Town. Tra gli argomenti trattati anche quello riguardante Fikayo, ormai prossimo al trasferimento al. «Posso dire cheè davvero un buon giocatore e il suo percorso è stato ottimo. Che vada via in prestito o meno,un top». Leggi su Calcionews24.com

KunGrax : RT @supersonico1986: Tomori già tesserato dal Milan nonchè praticamente atterrato in aeroporto e Lampard ancora dichiara che non è stato ce… - EternoRN93 : RT @supersonico1986: Tomori già tesserato dal Milan nonchè praticamente atterrato in aeroporto e Lampard ancora dichiara che non è stato ce… - sportli26181512 : Milan, senti Lampard: 'Tomori diventerà un top player': Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea...… - tuttoatalanta : Colpo Tomori per il Milan, Lampard scommette sul difensore: 'Diventerà un top player' - AMinghetti : RT @supersonico1986: Tomori già tesserato dal Milan nonchè praticamente atterrato in aeroporto e Lampard ancora dichiara che non è stato ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lampard Colpo Tomori per il Milan, Lampard scommette sul difensore: "Diventerà un top player" TUTTO mercato WEB Milan, Lampard elogia Tomori: «Diventerà un top player»

Frank Lampard ha parlato di Tomori, ormai in procinto di trasferirsi al Milan. Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di FA ...

Milan, Tomori è già arrivato per le visite: contratto depositato e la gestione al fantacalcio

Adesso ci siamo davvero: Fikayo Tomori è già di fatto un nuovo giocatore del Milan. L’ormai è difensore del Chelsea è atterrato a Malpensa nel primo pomeriggio da Londra. Il contratto è già stato depo ...

Frank Lampard ha parlato di Tomori, ormai in procinto di trasferirsi al Milan. Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di FA ...Adesso ci siamo davvero: Fikayo Tomori è già di fatto un nuovo giocatore del Milan. L’ormai è difensore del Chelsea è atterrato a Malpensa nel primo pomeriggio da Londra. Il contratto è già stato depo ...