‘Metro per Aleppo’ getta luce su un incubo fatto di guerra ed esilio (Di venerdì 22 gennaio 2021) di Federica Pistono* Nelle pagine di Metro per Aleppo della scrittrice curdo-siriana Maha Hassan, romanzo giunto in traduzione italiana per Poiesis Ed. nel 2020, si respira la tragedia dell’assedio di Aleppo, uno degli episodi più cruenti del conflitto siriano, una catastrofe umanitaria in cui la popolazione, nella città isolata e circondata dalle forze governative di Bashar al-Asad, si ritrova priva di cibo, acqua potabile e assistenza medica. In quest’opera, alla tematica portante della guerra si interseca la problematica dell’allontanamento forzato, della struggente nostalgia della patria, della nuova vita dei profughi siriani nelle città europee. Il romanzo si sviluppa, infatti, lungo due diverse linee direttrici: da un lato, la scrittrice tratta dell’ultima fase della guerra in Siria, dall’altro illustra la situazione dei profughi siriani che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) di Federica Pistono* Nelle pagine di Metro per Aleppo della scrittrice curdo-siriana Maha Hassan, romanzo giunto in traduzione italiana per Poiesis Ed. nel 2020, si respira la tragedia dell’assedio di Aleppo, uno degli episodi più cruenti del conflitto siriano, una catastrofe umanitaria in cui la popolazione, nella città isolata e circondata dalle forze governative di Bashar al-Asad, si ritrova priva di cibo, acqua potabile e assistenza medica. In quest’opera, alla tematica portante dellasi interseca la problematica dell’allontanamento forzato, della struggente nostalgia della patria, della nuova vita dei profughi siriani nelle città europee. Il romanzo si sviluppa, infatti, lungo due diverse linee direttrici: da un lato, la scrittrice tratta dell’ultima fase dellain Siria, dall’altro illustra la situazione dei profughi siriani che, ...

virginiaraggi : Continuiamo a realizzare nuove ciclabili in ogni quartiere della città. Abbiamo appena dato il via ai lavori per un… - borghi_claudio : @Joker__Reloaded @lucadeas @Quirinale E' già in macerie, cambia solo il livello. Tanto, spalare per spalare un metr… - giocaudo : @amoRomacapitale @ComitatoCaudo @fcordio Sono a favore del prolungamento della metro B1 e mi sono battuto da Presid… - rep_roma : Per la Metro C un commissario sotto indagine [di Lorenzo D'Albergo, Clemente Pistilli] [aggiornamento delle 10:55] - Noovyis : (‘Metro per Aleppo’ getta luce su un incubo fatto di guerra ed esilio) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Metro per Coronavirus: Ats, in area metropolitana Milano Rt è sceso a 0.85 Affaritaliani.it