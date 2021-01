Mandato d’arresto europeo, catturato un 40enne irpino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – I Carabinieri della Stazione di Atripalda, su richiesta della Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma, nel pomeriggio di ieri hanno dato esecuzione a un Mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca nei confronti di un 40enne del posto, per il reato di “Appropriazione indebita”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – I Carabinieri della Stazione di Atripalda, su richiesta della Direzione Centrale della Polizia Criminale di Roma, nel pomeriggio di ieri hanno dato esecuzione a unemesso dall’Autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca nei confronti di undel posto, per il reato di “Appropriazione indebita”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

