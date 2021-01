Mancini | “Kokorin può giocare in qualsiasi squadra anche nel Real Madrid”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ex allenatore dello Zenit Robertoha commentato il trasferimento alla Fiorentina dell'attaccante dello Spartak Alexander. “Posso solo dire cose positive su di lui sia come calciatore che come persona.è un campione. Avrebbe potuto facilmenteper, compreso il. Ha le gambe veloci, un bel tiro e tanta qualità" -riferisce al quotidiano La Nazione. L'importo della trattativa dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni di euro, il club italiano ha offerto ad Alexander un contratto con uno stipendio di circa 1,7 milioni di euro l'anno. Allo stesso tempo, in base ai termini di un accordo con lo Spartak, calcolato fino all'estate del 2023,riceverà 3 milioni ...