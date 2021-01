Lutto improvviso | è morto il re dei cristalli

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Si è spento il 21 gennaio 2021 ma solo nelle ultime ore la famiglia ha reso la notizia pubblica, annunciando che i funerali verranno celebrati nei prossimi giorni. Era il pronipote del fondatore del marchio omonimo, negli ultimi 35 anni aveva gestito l'azienda di famiglia, contribuendo a renderla un punto di riferimento a livello mondiale nel campo della gioielleria di lusso. #FOTO A FINE ARTICOLO Oggi non si può fare a meno di piangere la sua scomparsa: verrà ricordato per sempre come il re dei, è proprio grazie a lui che Swarovski è stata e continua a essere una multinazionale riconosciuta a livello mondiale, nonché leader nel settore della gioielleria. Gli esordi nell'azienda di famiglia Gernot Langes-Swarovski nacque nel 1943 a Wattens, in Austria, e fin da piccolo ha sempre saputo che un giorno avrebbe fatto parte dell'azienda di ...