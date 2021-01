Italia-Ungheria in tv: data, orario e diretta streaming semifinale preolimpico Trieste pallanuoto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà come prevedibile Italia-Ungheria in semifinale del torneo preolimpico di Trieste 2021 di pallanuoto femminile. Una sfida di capitale importanza per il Setterosa e per le magiare, visto che chi vince, oltre ad approdare in finale di questo torneo, si aggiudica il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre la perdente è fuori dalla rassegna a cinque cerchi. Le ragazze di Zizza si giocano tutto alle ore 20 di sabato 23 gennaio, diretta tv su Rai Sport + HD e streaming su Rai Play. IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà come prevedibileindel torneodi2021 difemminile. Una sfida di capitale importanza per il Setterosa e per le magiare, visto che chi vince, oltre ad approdare in finale di questo torneo, si aggiudica il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, mentre la perdente è fuori dalla rassegna a cinque cerchi. Le ragazze di Zizza si giocano tutto alle ore 20 di sabato 23 gennaio,tv su Rai Sport + HD esu Rai Play. IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

