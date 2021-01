Giochi | Pedrizzi | ' Mafie hanno decuplicato guadagni con scommesse a nero'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “La crisi del settore deiautorizzati causata dalle chiusure legate al Covid, in Italia, sta devastando le imprese del settore e favorendo il business illegale della grande criminalità organizzata che gestisce leillegali. Il governo deve farsi assolutamente carico del problema e intervenire con un sostegno economico, adottando quanto prima misure per la riapertura delle attività e reprimendo le diramazioni illecite del sistema”. La denuncia è di Riccardo, già Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato dal 2001 al 2006. “La filiera del gioco legale, che nel passato ha contribuito al gettito dello Stato per oltre 11 miliardi di Euro nei primi 10 mesi dello scorso anno ha visto ridursi queste entrate di 4,5 miliardi. Circa l'80% del calo è ...