Friuli Venezia Giulia, Tar respinge ricorso genitori contro ordinanza: superiori rientrano il 1° febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori che chiedevano il rientro delle secondarie di secondo grado prima del 1° febbraio, come previsto dall'ordinanza del governatore Fedriga. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Tar delha respinto ilpresentato da alcuniche chiedevano il rientro delle secondarie di secondo grado prima del 1°, come previsto dall'del governatore Fedriga. L'articolo .

rtl1025 : ??Nove Regioni passano in #zonaarancione: sono le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Pi… - CentroStudi_EL : ?? Flash news sul tema #Concorsi: illegittima l'esclusione del #candidato con #temperatura superiore ai 37,5 gradi.… - orizzontescuola : Friuli Venezia Giulia, Tar respinge ricorso genitori contro ordinanza: superiori rientrano il 1° febbraio - infoitinterno : Riapertura scuole Friuli Venezia Giulia, il Tar lascia le superiori in DaD - ServimpreseFVG : RT @Lavoro_FVG: Per ricevere informazioni su #LAVORO e OCCUPAZIONE in Friuli Venezia Giulia,??iscriviti a SILO, la newsletter dei servizi pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia Covid: in Friuli Venezia Giulia 657 contagi, 26 decessi Agenzia ANSA Dati Ips, siciliani insoddisfatti della loro Sanità. Al Sud più litigiosi, spese legali eccessive

Secondo il dato che emerge dall'IPS 2020 - Indice di Performance Sanitaria realizzato da Demoskopika, la Sicilia è terz'ultima tra i sistemi ...

Read Previous Maltempo, allerta arancione in estensione sull'Abruzzo

Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla tarda serata di oggi nevicate da sparse a diffuse, al di sopra d ...

Secondo il dato che emerge dall'IPS 2020 - Indice di Performance Sanitaria realizzato da Demoskopika, la Sicilia è terz'ultima tra i sistemi ...Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla tarda serata di oggi nevicate da sparse a diffuse, al di sopra d ...