Firenze: pusher sequestrano due abitanti di viale Redi. Blitz per liberarli. E Mia trova la droga nascosta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Firenze – Una coppia di cittadini stranieri, abitante nel viale Redi, è stata sequestrata e chiusa nella cucina dell'appartamento dove abita e a luci spente. Acccusati del sequestro alcuni pusher magrebini ai quali, dopo l'arresto, sono stati trovari oltre 1.300 grammi di droga, grazie allo straordinario fiuto di Mia, unità cinofila della Polizia di Stato,

