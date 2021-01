Draymond Green espulso per errore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Draymond Green ha rimediato un’espulsione per secondo fallo tecnico nella notte, nel corso della gara tra i suoi Golden State Warriors e i New York Knicks. Daymond Green: perché è stato espulso? Gli arbitri, che a fine partita hanno ammesso l’errore, credevano che stesse insultando uno di loro. In realtà se la stava prendendo con il compagno James Wiseman. Intervistato sull’ accaduto, il cestista ha dichiarato: “Sono solo un po’ confuso. Gli arbitri possono riunirsi e prendere una decisione su ogni fischio durante la partita, ma quando si tratta di un fallo tecnico chiaramente attribuito per errore, la chiamata non può essere ribaltata? Forse è tempo di rivedere la regola. Vorrei chiarezza sul perché sia questa la regola, se di fatto è tale”. Sull’argomento è tornato anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha rimediato un’espulsione per secondo fallo tecnico nella notte, nel corso della gara tra i suoi Golden State Warriors e i New York Knicks. Daymond: perché è stato? Gli arbitri, che a fine partita hanno ammesso l’, credevano che stesse insultando uno di loro. In realtà se la stava prendendo con il compagno James Wiseman. Intervistato sull’ accaduto, il cestista ha dichiarato: “Sono solo un po’ confuso. Gli arbitri possono riunirsi e prendere una decisione su ogni fischio durante la partita, ma quando si tratta di un fallo tecnico chiaramente attribuito per, la chiamata non può essere ribaltata? Forse è tempo di rivedere la regola. Vorrei chiarezza sul perché sia questa la regola, se di fatto è tale”. Sull’argomento è tornato anche ...

