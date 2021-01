Disagio Scolastico e Pandemia, Macron Annuncia Assegno Psicologico per Studenti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, Annuncia che gli Studenti universitari che stanno vivendo momenti di difficoltà a causa del Covid-19, potranno richiedere un Assegno Psicologico per ricevere le cure adeguate. “Sarà impossibile tornare alla normalità entro il secondo trimestre” e bisognerà convivere con le restrizioni sanitarie fino all’estate” dichiara durante un discorso agli Studenti dell’università Leggi su youreduaction (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica Francese, Emmanuelche gliuniversitari che stanno vivendo momenti di difficoltà a causa del Covid-19, potranno richiedere unper ricevere le cure adeguate. “Sarà impossibile tornare alla normalità entro il secondo trimestre” e bisognerà convivere con le restrizioni sanitarie fino all’estate” dichiara durante un discorso aglidell’università

Ultime Notizie dalla rete : Disagio Scolastico Alunno disabile (asseritamente) discriminato dalla scuola: a chi spetta decidere sul risarcimento del danno? Orizzonte Scuola Alunno disabile (asseritamente) discriminato dalla scuola: a chi spetta decidere sul risarcimento del danno?

La Corte di Cassazione (Sezione VI Civile, Ordinanza 12 gennaio 2021, n. 296) ha stabilito che, in ipotesi di presunte condotte discriminatorie poste in essere da una scuola verso un disabile, per il ...

Sant’Egidio: un bambino su quattro a rischio dispersione scolastica

Un bambino su quattro è a rischio di dispersione scolastica. Uno su due avrebbe difficoltà a seguire la didattica a distanza ...

