Concorso OSS Napoli Ospedali dei Colli,162 posti: requisiti, domanda, prove (Di venerdì 22 gennaio 2021) È indetto, con la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 2021, un Concorso OSS presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Il Concorso, per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 162 unità di personale con profilo Operatore Socio Sanitario, cat. Bs. È prevista per il suddetto Concorso una riserva di posti, pari al 10% del totale, per eventuale personale interno. Il bando non è ancora stato pubblicato in Gazzetta, solo in quel momento sarà possibile conoscere termini e scadenze per la presentazione delle domande. Vediamo più nel dettaglio quali sono i requisiti per partecipare alle prove e come queste saranno strutturate. >>> Tutte le news sui concorsi area ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) È indetto, con la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 2021, unOSS presso l’Aziendaera deidi. Il, per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 162 unità di personale con profilo Operatore Socio Sanitario, cat. Bs. È prevista per il suddettouna riserva di, pari al 10% del totale, per eventuale personale interno. Il bando non è ancora stato pubblicato in Gazzetta, solo in quel momento sarà possibile conoscere termini e scadenze per la presentazione delle domande. Vediamo più nel dettaglio quali sono iper partecipare allee come queste saranno strutturate. >>> Tutte le news sui concorsi area ...

