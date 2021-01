Centrodestra a Colle unito contro Conte. Ma è tensione su elezioni (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nota, rigorosamente congiunta come ormai da abitudine in questa crisi, ha un inciso solo apparentemente pleonastico: "a nome di tutto il Centrodestra". Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani salgono al Colle alle 17 per incontrare il presidente della Repubblica e dire la loro su una situazione che è ormai diventata "insostenibile". Un'ora di colloquio, viene riferito, in cui Sergio Mattarella avrebbe ascoltato molto e parlato poco, in cui i tre esponenti dell'opposizione avrebbero rappresentato la realtà di un Parlamento che ormai, numeri alla mano, è destinato alla paralisi: "E lo vedremo già mercoledì in occasione della relazione di Bonafede".Al termine dell'incontro, il comunicato congiunto è di poche righe. Si sottolinea "la grande preoccupazione per la condizione dell'Italia" visto che "mentre emergenza sanitaria ed ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nota, rigorosamente congiunta come ormai da abitudine in questa crisi, ha un inciso solo apparentemente pleonastico: "a nome di tutto il". Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani salgono alalle 17 per incontrare il presidente della Repubblica e dire la loro su una situazione che è ormai diventata "insostenibile". Un'ora di colloquio, viene riferito, in cui Sergio Mattarella avrebbe ascoltato molto e parlato poco, in cui i tre esponenti dell'opposizione avrebbero rappresentato la realtà di un Parlamento che ormai, numeri alla mano, è destinato alla paralisi: "E lo vedremo già mercoledì in occasione della relazione di Bonafede".Al termine dell'in, il comunicato congiunto è di poche righe. Si sottolinea "la grande preoccupazione per la condizione dell'Italia" visto che "mentre emergenza sanitaria ed ...

ROMA. – Hanno fatto ‘outing’ in extremis e a urne appena chiuse al Senato, hanno chiesto di votare trasformando la precedente assenza in un sì aperto al governo Conte. La z ...

Sondaggi politici, il premier pesca nel non voto ma le destre sempre avanti

Crisi governo ll voto di fiducia al Senato ha chiuso solo temporaneamente una crisi che vede tanti sconfitti e nessun chiaro vincitore. Matteo Renzi non è riuscito a far cadere il premier.

ROMA. – Hanno fatto ‘outing’ in extremis e a urne appena chiuse al Senato, hanno chiesto di votare trasformando la precedente assenza in un sì aperto al governo Conte. La z ...Crisi governo ll voto di fiducia al Senato ha chiuso solo temporaneamente una crisi che vede tanti sconfitti e nessun chiaro vincitore. Matteo Renzi non è riuscito a far cadere il premier.