Benevento, pari amaro: Zaza guida la rimonta del Toro, Strega beffata (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Un punto è pur sempre meglio di nulla ma chi ha visto la sfida tra Benevento e Torino sa bene che la Strega non può essere contenta. I giallorossi falliscono l'allungo sulla zona salvezza facendosi raggiungere in pieno recupero, dilapidando due reti di vantaggio. Questa volta i cambi di Inzaghi non danno la scossa sperata, un pallone sanguinoso perso da Dabo innesca l'azione del definitivo pareggio. Mattatore Zaza, autore di una doppietta che ha vanificato le reti di Viola e Lapadula. Probabilmente il torto dei sanniti è stato quello di non assestare il colpo di grazia all'undici di Nicola, bravo a crederci fino alla fine. Un pareggio che sta stretto al Benevento e che chiude un girone di andata comunque positivo. Peccato perché stasera la zona salvezza sarebbe ...

