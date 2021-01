Benevento, il DS Foggia: “Servono giocatori funzionali, su Reynolds nessun rammarico. Eder, Llorente e Cutrone? Interessanti, ma…” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, durante l'intervista nel pre-gara della sfida contro il Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di "Sky", a pochi minuti dall'inizio del match che apre la diciannovesima giornata di Serie A. Il dirigente ha parlato di movimenti di mercato da parte del club campano, alla ricerca in particolare di una punta. Nomi caldi quelli di Eder, Llorente e Cutrone. A tenere banco anche la questione Bryan Reynolds, difensore statunitense che milita nell'FC. Dallas, in MLS, il quale nelle ultime ore sembra aver trovato l'accordo per i trasferimento, sempre in maglia giallorossa, ma quella della Roma.Di seguito le dichiarazioni del DS del Benevento."Stiamo cercando di andare su giocatori ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il direttore sportivo del, Pasquale, durante l'intervista nel pre-gara della sfida contro il Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di "Sky", a pochi minuti dall'inizio del match che apre la diciannovesima giornata di Serie A. Il dirigente ha parlato di movimenti di mercato da parte del club campano, alla ricerca in particolare di una punta. Nomi caldi quelli di. A tenere banco anche la questione Bryan, difensore statunitense che milita nell'FC. Dallas, in MLS, il quale nelle ultime ore sembra aver trovato l'accordo per i trasferimento, sempre in maglia giallorossa, ma quella della Roma.Di seguito le dichiarazioni del DS del."Stiamo cercando di andare su...

