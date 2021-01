Asia Argento | «Anatomia di un cuore selvaggio» | «Le violenze | gli abusi | gli amori»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Poche ore dopo aver condiviso sui social le foto che segnano un suo riavvicinamento con Fabrizio Corona, Asia Argento decide di aprire il cassetto dei ricordi e di raccontare al Corriere della Sera alcune cose che leggeremo in Anatomia di un cuore selvaggio, il suo primo libro pubblicato da Piemme e in uscita il 26 gennaio, un memoir nel quale Asia ripercorre la sua vita e svela dettagli che nessuno poteva mai immaginare, come le violenze subite da sua madre quando era una ragazzina. «Ero andata via di casa il giorno dopo il mio 14° compleanno, non aveva comprato nemmeno una torta e avevo capito che non gliene importava nulla di me. Raccontai a mio padre le violenze che subivo in casa e con lui ci inventammo lo stratagemma che stavo da mia nonna, anche se in realtà vivevo a casa sua da sola, perché era impegnato sul set e Fiore studiava negli Stati Uniti. Così un giorno mia madre mi fece chiamare dal Tribunale, mi ci accompagnò la segretaria di mio padre, e rinunciò alla patria potestà. La riprese quando sono rimasta incinta di Anna Lou».