Addio a Mira Furlan, la Danielle Rousseau di «Lost» aveva 65 anni (Di venerdì 22 gennaio 2021) È morta l'attrice croata Mira Furlan, nota per aver interpretato Danielle Rousseau in Lost. Aveva 65 anni. «Guardo alle stelle. È una notte limpida e la Via Lattea sembra così vicina. È lì che andrò presto. Siamo tutti figli delle stelle», si legge sul profilo Twitter dell'attrice, nata a Zagabria nel 1955. «Non è una brutta prospettiva. Non ho paura. Nel frattempo, lasciate che io chiuda gli occhi e senta la bellezza intorno a me. Lasciate che io respiri sotto questo cielo pieno di stelle. Dentro e fuori. È tutto qui», ha recitato l'ultimo post della sessantacinquenne, seguito da una sua foto sorridente e dalla data di morte: 20 gennaio 2021. https://twitter.com/FurlanMira/status/1352421126496894976

