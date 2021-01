13 633 contagi e 472 morti | il lockdown provocherà altri due milioni di vittime

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Non solo il Covid può essere letale. Anche ilpuò provocare numerose. Da non sottovalutare gli effetti nocivi di una prolungata chiusura forzata. Il Ministero della Salute comunica che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.633 unità. Da ieri 472e L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : Il bollettino di oggi #22gennaio - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 13.633 contagi; 472 DECESSI!!! SUPERATI GLI 84.650 (84.674) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… - emanuelecarioti : #CovidItalia #oggi ?? 13.633 contagi; 472 DECESSI!!! SUPERATI GLI 84.650 (84.674) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro… - itapress24 : Anticipazione - Bollettino #Coronavirus di oggi #22gennaio ?? • 13.633 contagi • 472 morti • 27.676 guariti #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : 633 contagi

Tp24

Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854. L'incremento delle vittime, invece, è di 472, che porta il numero complessivo a ...Covid Italia, il bollettino di oggi 22 gennaio 2021. Sono 13.633 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.441.854.