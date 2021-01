Vittorio Sgarbi: “Per Alan Friedman Melania Trump è una ‘escort’? La Rai non faccia sconti, è come Mauro Corona” (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non va fatto alcuno sconto ad Alan Friedman rispetto alle sue parole nei confronti di Melania Trump in tv. È il corrispondente italiano di Mauro Corona che definisce la Berlinguer ‘gallina’, e la Rai lo censura. La Rai dovrebbe censurare Friedman come hanno censurato Corona”. A dirlo è Vittorio Sgarbi che ha commentato così quanto successo mercoledì nel corso della trasmissione di Rai 1 “Unomattina“, quando il giornalista Alan Friedman, durante un collegamento, ha definito l’ex first lady la “escort” di Donald Trump, senza che nessuno dei presenti l’abbia interrotto o si sia dissociato subito dalle sue affermazioni. “Sono espressioni che avevo già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Non va fatto alcuno sconto adrispetto alle sue parole nei confronti diin tv. È il corrispondente italiano diche definisce la Berlinguer ‘gallina’, e la Rai lo censura. La Rai dovrebbe censurarehanno censurato”. A dirlo èche ha commentato così quanto successo mercoledì nel corso della trasmissione di Rai 1 “Unomattina“, quando il giornalista, durante un collegamento, ha definito l’ex first lady la “escort” di Donald, senza che nessuno dei presenti l’abbia interrotto o si sia dissociato subito dalle sue affermazioni. “Sono espressioni che avevo già ...

